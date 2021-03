Põhjuseid võib olla mitu: 1) neil on raha vaja; 2) neil on parem ja tõhusam viis seda raha investeerida; 3) nad ei usu, et sellisel viisil on mõtet oma raha hoida ja koguda. Üks selline olen mina. Ma vastan kõigile kolmele kriteeriumile.

Villu Zirnaski hiljutine tõdemus: „Enamusel pensionäridel ei jää elu nautimine mitte tervise, vaid raha taha," on nagu rusikas silmaauku. Kes tahab olla vaene, kui ihu lubab õitseda?

Läksin Pensionikeskuse kodulehele, kust leidsin, mida riik mul teha palub.