Räägime väiksemast majanduslangusest kui teistes Euroopa riikides, aga samal ajal oleme kõige suurema nakatumiskordajaga saamas mitte Euroopa rikkaimaks, vaid Euroopa koroona meistriks ja see saavutus ei tulene sportlikest pingutustest.

Riskides peaministripartei toetajate turmtulega, ütlen siiski, et halvim, mis selle kriisi jooksul sai juhtuda, on see, et võimule pääses Reformierakond.