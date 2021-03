FAKTIKONTROLL | Kas koroonapiirangud on tõesti karmimad kui eelmisel kevadel, nagu väidab Kaja Kallas?

Tabeli andmetest järeldame, et ainus piirang, mis on karmim kui eelmisel aastal, on maski kandmine. 2020. aasta kevadel ei olnud maski kandmise kohustust, vaid see oli tungivalt soovituslik. Praeguste kehtivate piirangute kohaselt on maski kandmine kohustuslik kõigis avalikes siseruumides.