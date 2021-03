FAKTIKONTROLL | Kas inimene põhjustab tõesti vaid kümnendiku kliima soojenemisest, nagu väidab Tallinna Ülikooli lektor?

Tallinna Ülikooli klimatoloogia ja meteoroloogia lektor Jüri Kamenik väitis 31. jaanuaril Vikerraadio eetris, et "Inimtekkeline kliimamuutus on see osa kliimamuutusest, mis on kaudselt või otseselt inimtegevusega seotud. [--] Teadusuuringuid kokku võttes ütleksin, et inimtekkelise kliimamuutuse osa on 0,1 kuni kaheksa või kümne protsendini tervest kliimamuutusest. Ülejäänud osa on selline, mille kohta võib öelda, et see on ikkagi looduses toimuvate protsesside tagajärg, või osa, mida ei oska inimtegevusega seostada."