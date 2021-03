Priit Sibul: kõige turvalisem koht lastele ja naisele on traditsiooniline pere

Mil moel saaks traditsioonilised naine-mees(-laps) rollid viia automaatselt vägivallani? Kuidas on võimalik miskit sellist ühe täiskasvanud ja eeldatavasti aruka inimese poolt väita?

Loomulikult on Maria jutus ka mõningaid üldinimlikult ja moraalselt õigeid tähelepanekuid. Nagu näiteks asjaolu, et lähisuhtevägivald on halb ja igaüks peab hea seisma selle eest, et meie ühiskonnas valitsevaid murekohti, vägivalda ja ka ebavõrdsust vähendada.

Kes ei oleks selle poolt, et vägivalda – olgu peredes või ühiskonnas üldiselt – oleks kõikjal vähem või üldse mitte? Tõenäoliselt ainult paadunud psühhopaat või retsidivist võiks olla vastupidisel seisukohal ja öelda, et vägivald on hea, soodustagem seda.