ERISAADE | Allar Jõks: eriolukorra nõudjad ei mõista, et siis võib kaitsevägi siseneda igasse koju, igaüht kinni pidada ja läbi otsida

„Minu jaoks ei ole praegu demokraatiale suurimaks ohuks mitte valitsus – või ka eelmine valitsus – vaid valija, kelle arvates eriolukorras või hädaolukorras polegi riik viiruse tõrjel seotud põhiseadusega," sõnas ta. „Võib-olla on see häälekas vähemus, kuid kui lugeda sotsiaalmeedia kommentaare, siis mind hirmutab küll, kui öeldakse, et valitsus võib teha viirusega toimetulekuks ükskõik mida."

Komandanditund, tänan ei

Seega suhtuks ta väga ettevaatlikult ka üleskutsetesse kehtestada eriolukord. „Paljud leiavad, et see annaks võimaluse kehtestada komandanditundi, tuua kaitseväe ja kaitseliidu tänavatele," kirjeldas Jõks. „Kuid inimesed ei arvesta sellega, et siis võib kaitseliit või kaitsevägi tulla ka iga inimese valdusesse. Hakata iga inimest kinni pidama ja läbi otsima."

Jõks rõhutas, et hetkel eriolukorra väljakuulutamiseks eeldused puuduvad. Kõige vähem on selleks tihti esile toodud vajadus „saata välja sõnum".

„Paaniline manitsus, ma nimetaksin seda valitsusmanitsuseks – ärge jumala eest minge välismaale, ärge pange lapsi lasteaeda, kuigi lasteaiad on avatud – see tekitab inimestes soovi käituda vastupidi," tõstis ta esile. „Või siis hakatakse ütlema: „Näe, täna nägin, Krister Paris sõitis Türki. Täna sõidad Türki, homme reedad riiki. See on suhtumine, mida ei tohi lasta tekkida, see ohustab sõnavabadust."

Sellise kõva käe ihaluse taustal jäi eelmine valitsus ise pigem ikka demokraatia reeglite ning seaduste raamidesse.

Ettevõtjad mingu kohtusse

„Kes tegutseb, sellel juhtub," leidis ta, hinnates, et loomulikult leiab valdkondi, kus eelmine, Jüri Ratase valitsus piirangutega seadusega vastuollu läks. „On ilmselge, et otselennukeelud, mida eelmisel aastal MKM-i poolt viljeleti, neil polnud mingit õiguslikku alust. Terviseameti otsusega erameditsiini ettevõtetel plaanilise ravi keelamine oli ilmselgelt õigusvastane. Võib ka küsida, kas mitmete teenuste keelamine oli põhjendatud," tõi ta näiteid valdkondadest, kus ettevõtted võiksid kohtusse minna.