Tapetud naise ja vahistatud politseiniku juhtum laastab Londoni politsei mainet

Londoni elanikud nõuavad politseilt aru, sest üht korravalvurit kahtlustatakse 33-aastase naise mõrvas. Rahulolematust on suurendanud tõsiasi, et politsei ajas laupäeval laiali ürituse, kus tapetud Sarah Everardi küünalde ja lilledega mälestati. Kui rahvahulk üha suurenes, otsustas politsei ürituse jõuga lõpetada, põhjendades seda nakkusohuga.

Brixtonis elanud turundusjuht Everard jäi kaduma 3. märtsi õhtul sõbra poolt koju jalutades. Nädal hiljem teatas politsei, et kahtlusalusena on vahistatud 40. aastates politseiametnik. Samal päeval leiti Londonist 80 kilomeetri kauguselt metsast prügikotti pakitud surnukeha, mis tuvastati Everardi hambakaardi järgi. Kahtlusalune Wayne Couzens on auastmelt konstaabel ja töötas poliitikuid ja diplomaate turvavas üksuses.