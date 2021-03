MIS ON PILDIL VALESTI? | Tuul Sepp: kes kutsuks putukad hotelli? Rendiks linnalamba?

Mulle kingiti jõuluks hüdropooniline lampidega varustatud ürdiaiake. Sellest päevast alates on minu ja mu laste hommikud alanud astumisega tubase aiakese juurde, et vaadata, kuidas taimebeebid kasvavad. Kõigepealt tulid nähtavale idulehekesed, siis päris lehed, nüüd juba õied. Rõõmu teeb rohelus ja valgus, ise kasvatatud taimeamps ja võimalus kaasa elada looduse ringkäigule.

Miks selline pisike asi nii palju rõõmu teeb? Inimliik on välja arenenud keskkonnas, mis on soe, päikeseküllane, roheline, täis õitsvaid taimi, laulvaid linde ja sumisevaid putukaid. Õitsvad ja vilju kandvad taimed tähendasid inimesele toiduturvalisust, rõõmsalt tegutsevad väikeloomad kiskjateohu puudumist. See on keskkond, kus inimesel on evolutsioonilistel põhjustel hea olla.