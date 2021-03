FAKTIKONTROLL | Video Facebookis väidab, et turvamehed andsid maskita inimesele kaubanduskeskuses peksa. See ei vasta tõele

Möödunud nädala keskpaigas ilmus Facebooki video, milles on näha, kuidas Tartu Tasku Keskuse turvamehed kutsuvad korrale meesterahvast, kes maski kaubanduskeskuses ei kandnud. Videot on jagatud üle 700 korra ning see on jõudnud üle 150 000 inimeseni.

Videos on näha sõnavahetus turvameeste ning mehe vahel, mille lõpus võtavad kaks turvameest mehe kinni ning toimetavad ta keskuse turvaruumi. Kinnipidamise eel kutsub mees turvamehi "kuradi tontideks" ning karjub, et nood ta rahule jätaksid.

Mees, kes video filminud, on Vallo Robi. Robi on kirjutanud videole juurde järgmise teksti:

"Eile toimus Tartus Tasku keskuses uus vägivallaaktsioon, kus Viking firma turvamehed näitasid uut taset, kus nad võtsid õiguse öelda milline mask on nende arvates vajalik ette panna. See, et ma vastu ei hakanud ja lasin oma käed raudu panna oli suur viga, sest nad viisid mind on kartserisse, kus polnud õhku ja oli klaustrofoobiliselt väike ruum ja kus nad siis oma käed ja jalad minu tümitamiseks käiku lasid. Tule taevas appi, muud ei oskagi öelda....See turvamees, kelle pildi siia panin, oli agitaator nr. 1. Ilmselt alaväärsena tegeleb, kes teab millega. Samuti kui tast tegin pilti, siis soovitas mul selle enda tehtud pildi peale “panna p....ku”. Täiesti karistamatud. Siis kasutati ebaproportsionaalselt suurt jõudu minu kallal, ja kohale kutsutud miilitsad olid ka uskumatud, käerauad ja rumal jutt ei muud. VABANDUST, ET HINGAN ÜTLEN MA KOGU LOO KOKKUVÕTTEKS...."