RAAMATUBLOGI: Maja kaldapealsel, rikaste ja vägevate kommunistide kodu ja samas ka viimse teekonna alguspunkt

Järgmisena kirjeldab raamat bolševike teed igavese õnne poole, üritades mõtestada uut maailmakorda ja reegleid, mis oli samas kui ekslemine padrikus, sest tõde polnud teada. Revolutsiooni verist olemust õigustati kirjanduse kaudu ning inimest prooviti kasvatada põhimõtete kaudu, et eelkõige on ideoloogia ja alles seejärel kõik muu. Näiteks selgitas Aron Solts pikalt ja põhjalikult õige bolševiku seksuaalkäitumist. „Kui kommunist otsib seksuaalvaldkonnas liiga palju vaheldust, võib see tema jõudu nõrgendada ja tulemus on puudulik kommunist.”