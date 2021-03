Vōib olla küll. Aga vōib olla - ja tihtilugu ongi - hoopis märk sellest, et autori kujutlusvõime piirdub partidega. Sisemine part on see, mille abil saadakse aru toimuvast ning mille järgi ehitatakse üles oma maailmavaadet.

Eesti levinuim pardiliik on slaavi päritolu.