KUULA | Vaktsineerimisest keeldunud õed on nakatanud vähihaigeid

Sel korral jagas kogemusi perearst Piret Rospu. Ta sõnas, et temale tundub, et koduseid "meditsiinieksperte" on võrreldes eelmise kevadega jäänud vähemaks. Samal ajal nentis ta, et arstid on oma vaimse tervise huvides aktiivseid vandenõuteoreetikuid ise blokeerima hakanud, et keskenduda oma tööle ning mitte lasta end mõjutada halvustavatest kommentaaridest.

See aga võib olla poolik tunnetus. Näiteks tekkis sel nädalal sotsiaalmeediasse viraalne postitus ITK meditsiiniõe sulest, kus ta kutsub üles vaktsiiniskepsisele ja jagab, et tema meelest on koroonakriis üle hinnatud. "Meditsiinimärtri" postitust on jaganud tuhanded inimesed ning teda kiidetakse "tõe rääkimise eest". Võtsime postituse tähtsamad punktid eetris ette.

Näiteks kõrvaltoimete teavitused. Kuigi tõepoolest kõikidest vaktsiini kõrvaltoimetest teada ei anta, siis igast palavikust seda tegema ei peagi. Kõikidest nendest juhtudest, millest arst või patsient ise peab vajalikuks raporteerida, on seda võimalik teha.

ITK on täna puupüsti koroonahaigeid täis. Koroonahaiged on täitnud perearstide kabinetid. Laste nakkushaigused on kadunud või need põetakse läbi nii, et koldeid ei teki. Rospule on arusaamatu, kuidas saab meditsiinitöötaja selliseid järeldusi teha, et koroonakriis oleks justkui ülehinnatud.

Üks erand kinnitab reeglit. Arstide seas on vaktsiiniskepsis madal



"Mulle tundub, et skepsis on vähenenud. Bioloogilisest ja evolutsiooniteooria aspektist vaadates on meil kolme sorti inimesi: need, kes tormavad vaktsineerima, need, kes ootavad ja need, kes mitte mingil juhul ei lähe. Seda vaadates on kõik täna loogiline," nentis Ropsu. Tema enda nimistus on inimesed loobunud AstraZeneca vaktsiinist, kuid sellele on leidunud pidevalt teine tahtja, kes ehk noorem ja tervem, aga samuti vaktsineerimist pikisilmi ootab.