FAKTIKONTROLL | Kas Tartu linnavalitsus plaanib kesklinna pargi pea täielikult maha raiuda?

Anna Aljanaki väide, et Tartu linnavalitsus plaanib maha raiuda Kesklinna pargi peaaegu täielikult on mitmeti tõlgendatav - kui arvesse võtta vaid plaanitut, ehk maksimaalselt 50% ulatuses pargi maha raiumist, on väide eksitav ja liialdav. Samas on autor ka avalikult välja toonud, et hoone kavatsetakse rajada vaid kuni poole pargi ulatuses. Arvestades potentsiaalselt kaasnevate probleemidega, on võimalik, et lõplik raiutavate puude hulk võib kujuneda planeeritust suuremaks. Sellisel juhul võiks Anna Aljanakil olla õigus, mis puudutab raiutavate puude hulka, aga see ei tähenda, et see oleks linnavalitsuse plaan. Linnavalitsuse detailplaneeringu kohaselt on plaan säilitada 50% pargist.