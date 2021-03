Lääne-Tallinna keskhaiglas surnud 36-aastase naise omaksed: kui poleks pandeemiat, oleks ta päästetud

16. märtsil umbes kella 22 ajal tuli Karina ise haiglasse, sest tal valutas kõht. Nagu märgib Dmitri, oli ta abikaasal peale kõhuvalu ka umbes 37 kraadine palavik. „Kuid seejuures ta naeratas ja tegi veel nalja,” meenutab mees. Karina õde Kristina ütleb, et kui Karina paigutati COVID-osakonda, vahetasime sõnumeid. „Ta rääkis, et teda suleti isolatsiooniblokki, isegi lähedale ei tuldud. Ta küsis, kas võib tualetti minna. Talle vastati, et ei tohi. Mõne aja pärast toodi plastmasstool koos potiga,” räägib Kristina.

Dmitri sõnul tehti ta abikaasale haiglas kohe vereproov. „Algul diagnoositi koroonaviirus, pärast selgitati välja, et tal on mädane pimesoolepõletik. Öösel tehti operatsioon, pärast paigutati ta koroonahaigete palatisse. Ta kurtis, et tal on halb olla. Arstid panid ta tilguti alla ja läksid ära,” lisab Dmitri.