RAAMATUBLOGI: Aegade parim psühhothriller. Jo Nesbølt. Õppige suurmeistrilt!

Esialgu tahtnuks öelda, et Nesbø kompab piire, aga ei sugugi – ta nihutab piire, tõstes kirimikirjanduse uuele tasemele. Ometi võinuks ta jätkata rahulikult legendaarse politseiuurija Harry Holega, mille puhul käivad vaidlused, kas tegu on aegade pari ma krimisarjaga või keegi – näiteks Henning Mankell ja tema loodud Kurt Wallander või Lars Kepler ja Joona Linna on etemad. Aga ei, Nesbø soovib laiendada haaret ja näitab, mida krimikirjanduses võib tegelikult korda saata, kui raamidest väljapoole murda.