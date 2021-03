Eesti Päevalehe Faktikontroll on nüüdsest rahvusvaheliselt sertifitseeritud

Eesti Päevalehe Faktikontroll sai värskelt USAs Poynteri instituudi juures tegutseva rahvusvahelise faktikontrollimise võrgustiku (International Fact-Checking Network ehk IFCN) liikmeks. See tähendab, et me vastame IFCNi karmidele kvaliteedistandarditele.



