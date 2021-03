FAKTIKONTROLL | Tallinnasse pole koroona koonduslaagreid ehitatud

"Kuulsin, et Astangul ja Paldiski maanteel ja veel mitmel pool Eestis on valmis kaasaegsed naridega koonduslaagrid, kuhu politsei hakkab meie poliitikute loal viima kodudest inimesi, kellel on "viiruse kahtlus". Ehitajad ei saanud aru, mida nad ehitavad. Puzzle hakkab kokku minema. Ka inimeste jaoks. Kelle korraldusel ja kelle poolt seda mängu nüüd juba aastaid on ette valmistatud?!? See mis täna riigikogus toimub on üks osa plaanist. [...]"Postitus on jõudnud 45 tuhande inimeseni, sellel on paarsada jagamist ja ligi 400 kommentaari.