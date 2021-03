RAAMATUBLOGI: Parim detektiiv põhja pool lõunapoolust

Rex Stout ja tema Nero Wolfe’i lood kuuluvad teist ja ka kolmandat korda loetavate kilda, sestap on suurepärane, et Tänapäev on otsustanud need taaskord välja anda. Sest uut tuleb sedavõrd peale, et vanade korduslugemiseni kohe kuidagi ei jõua, aga nüüd võib südametunnistuspiinadeta öelda: „Punane laegas” on vastne ja tuleb ette võtta.