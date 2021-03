Jah, mõnel üksikul õnnestub seda teha sihipärase ja raske tööga, kuid paljud võivad oma edu kirjutada suuresti venna, klassikaaslase, äia äripartneri või endise kolleegi toetuse arvele. Eesti on väike riik ja tänaseni loeb pea igas valdkonnas kõige rohkem see, kes keda tunneb.