RAAMATUBLOGI: Kõrgkoolid-rahamasinad, mis viivad enesetapuni

USA-s, nagu selgub, on hulk kõrgkoole-rahamasinaid. Ja ilmselt mitte pelgalt USA-s. Eks need kiirlaenufirmade kombel tegutse. Vastu võetakse tudengid – antud juhul juura erialale – kes parematesse koolidesse põhjusel või teisel ei pääse, haritakse neid niivõid-kuivõrd, teades ette, et advokatuuri eksamit pooled läbi ei tee ja kui teevadki, siis kõrgepalgalist töökohta ei leia. Aga tont sellega, õppemaks on noortelt inimestelt kätte saadud ning edasi vaadaku selle maksu väljastajad ise, kuidas raha tagasi saavad.