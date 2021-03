ERISAADE | Züleyxa Izmailova: lõpetage inimeste hurjutamine, erinevalt riigist meie teame, mis prügiga teha tuleb

„See on ikka poeketi enda vastutus korraldada nii, et biolagunevad kotid ka tõesti lagunevad oleksid, mitte ei laguneks mingisuguseks mikroplastiks, mis on keskkonnale kahjulik, vaid et need oleksidki tehtud taimede baasil ja laguneksid päriselt," kinnitas erakonna Eestimaa rohelised juht Züleyxa Izmailova.

Just vastutuse puudumises seisneb tema hinnangul peamine probleem ka viimase paari kuu jooksul avalikkuse ette jõudnud skandaalses „prügikäitlemises", kus inimeste poolt hoolikalt sorteeritud pakendid lõppevad (paremal juhul) Iru põletusjaamas.

Ainuke Euroopas

Izmailova teab ka praeguseks kujunenud olukorra põhjuseid: 2014. aastal Reformierakonna mahitusel vastu võetud seadust, mis andis prügiveo korraldamise kohalike omavalitsuste asemel üksnes kulude optimeerimisest huvitatud erakapitalile.

„Kui me vaatame neid riike, kus jäätmeid aastaid hästi sorditakse, siis neil on igal pool kasutusel omavalitsuskeskne mudel. Oleme ainuke riik Euroopas, kus see on keelatud!"

Izmailova on ka nördinud, kuidas ise kõik tegemata jätnud riik näitab alati esimesena näpuga inimeste peale.

„Kogu aeg on keskkonnaministeerium jõuliselt viibutanud näppu tarbijate suunal, et miks te ei sorteeri, aga nüüd tuleb välja, et mis sellest sortimisest siis üldse kasu oli?" kirjeldas ta. „Me kõik ju teame ja järgime neid soovitusi, kuidas sorteerida või kuidas poes säästlikult osta. Oleme olnud väga tublid. Nüüd on aeg riigil järgi tulla."

Izmailova rõhutas, et jäätmete sorteerimist ei tohiks nüüd lõpetada, vaid pigem isegi tõhusamalt teha, et survet suurendada. „Sordime meelega edasi ning vaatame siis, mis seisus oleme aasta pärast!"

Saates veel

Oleks meil vaja jõulisemalt rusikaga lauale löövaid keskkonnaministreid?

Mis oleks variant naabritega seljad kokku panna? Kes on valmis töötlema teiste prügi?

Kui nüüd saabub Euroopast suur rohelise hinnalipikuga rahalaev, siis kust otsast kõigepealt kinni haarata? Ja veel tähtsam, kust mitte...

Kuulake Krister Parise saadet Züleyxa Izmailovaga siit!