Surnud ohvrid ja kriminaaluurimised – kuidas Lõuna-Ameerika “kloorijoodikute” propaganda Eesti tänavatele imporditi

Kes peaks eemaldama ohtlikud veebilehed?

Väljanägemise ja domeeninimega jäetakse endast mulje kui professionaalsest ja ametlikust kanalist.



“Viimasel ajal pöördutakse meie poole üha enam palvetega blokeerida leheküljed, millel levitatakse koroonaviirusega seoses valeinfot. Neil lehtedel võib olla osaliselt ka õigeid väiteid, kuid kogumis on tegemist infomaterjaliga, mis takistab edukat võitlust koroonaviirusega,” selgitab terviseameti pressiesindaja Merilin Vernik.



Need on enamjaolt kujundatud professionaalselt ning keeleliselt korrektsed, mistõttu ei suuda lugeja eristada, kas tegemist on ametliku ja teaduspõhise informatsiooniga või esitatakse seal valeväiteid.



“Enamasti on valeinfo lehekülgede autorite arusaamad viirustest, nende levikust ja immuunsusest väga pealiskaudsed ning sellest tulenevalt esinevad andmeanalüüsis tugevad puudujäägid,” räägib Vernik.



“Tavaolukorras ei pruugi sellised leheküljed ühiskonnale erilist efekti anda, kuid käesolevas kriisis võib iga valeotsus lõppeda traagiliste tagajärgedega. Kui jäetakse end valeinfo tagajärjel vaktsineerimata, inimene nakatub koroonaviirusesse ja sureb, lasub vastutus valeinfo levitajatel,” selgitab terviseameti esindaja.



Terviseamet on vestelnud veebilehtede majutajatega ning üldjuhul oodatakse selget juhist või isegi ettekirjutust, mille alusel saaks teenusepakkuja kliendilepingu lõpetada.



TTJA ettekirjutus just seda selles juhtumis võimaldaski.



Samas ei pruugi ka sellest abi olla, sest veebilehe saab alati viia Eestist välja või uuele aadressile (mida Koroonavaba Eesti juba tegi).



“Teeme veebimajutajatele ettepaneku sügavalt kaaluda, kas taoliste lehekülgede hoidmine nende serveris läheb ikka kokku ettevõtte eesmärkide ja ärieetikaga. Kõigele ei pea platvormi pakkuma,” nendib terviseameti esindaja.

Koroonavaba Eesti portaalide kõrvale on internetiavarustesse tekkinud ka veebileht koroonateave.ee, mis levitab hulgaliselt valeinfot ja alusetuid vandenõuteooriaid koroonaviiruse kohta.