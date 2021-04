FAKTIKONTROLL | Meie maskide sees ei ole "usse"

Mis on maskidel? Proovisime ka ise maske koduste vahenditega lähemalt vaadata. Ainuüksi luubiklaasi all võis sellelt leida tumedaid osakesi, mis erinesid ülejäänud maskikiust. Seega saime kinnitust videotele, et tõepoolest - miskit neil maskidel on ja järelikult pole videod võltsingud. Aga mis see on?

Morgellon tõbi on senini meditsiinimaailmas laialdaselt tunnustamata ja uurimata. Alles 2002. aastal sai USA-s esimene inimene selle diagnoosi ( 5 ). Morgellon tõbi on nahahaigus, mille tekkepõhjustes ja diagnoosis ei ole teadusmaailm ühel meelel. Seda iseloomustab haavade raske paranemine, palavik, aga ka psühhoos, mistõttu peavad mõned teadlased seda mõne vaimse probleemi tulemiks, mitte haiguskäivitajaks ( 6 ). Ühel meelel ollakse aga selles, et morgellon tõvega inimestel tekivad seletamatud osakesed naha peale. Tegemist ei ole seega kopsuhaigusega, nagu väidab teooria.

Neid videoid on tehtud ka Eestis. Mask pannakse mõne koduse mikroskoobi või läätse alla ja näidatakse, kuidas selle peal on kahtlased mustad "ussikesed". Videote kommentaarides on neid nimetatud morgellon ussikesteks. Suurendusklaasi all neile sooja õhku peale puhudes hakkavad morgellonid liikuma ning seeläbi järeldatakse, et tegemist on "ussikestega", mis siis maskidelt meie kopsudesse jõuavad.

Mida parem mikroskoop, seda paremini on näha, et tegemist on siiski kiududega meie riietelt, ilmselgelt mustadest riietest



"Mida parem mikroskoop, seda paremini on näha, et tegemist on siiski kiududega meie riietelt, ilmselgelt mustadest riietest, muidu poleks neid hästi näha. Kui täpsemalt vaadata, on ilusti näha, et kiud on kandilised ja otsad on erinevalt murdunud ja rebenenud."

Ta lisas, et riidekiudude liikumist põhjustab õhu liikumine, õhu niiskus ning staatiline elekter. Videotest nähtavat äkilist liikumist lisab see, et enne õhu puhumist on riidekiud jäänud maski kinni, kuid puhutakse siis järsku sealt lahti.

"Sõltuvalt kiu materjalist absorbeerib see erinevalt niiskust ja on erineva jäikusega. Kui maskile hingatakse niisket õhku, liigutab hingatud õhuvool kiudusid, niiskus neeldub materjali ja painutab seda uude asendisse. Kui niiske õhuvool peatub, hakkavad kiud kuivama ja painduvad tagasi oma algsesse asendisse. Jääb mulje, et kuigi õhuvool katkes, liigutavad kiud ennast edasi. Lisaks võib laadumine staatilise elektriga ja laengu neutraliseerimine muuta kiu asendit ja tekitada liikumist."

Ta tõi näited, mis võiksid olla mujalt tuttavad. "Suuremas skaalas samade füüsikaliste tegurite mõjud oleksid näiteks lipu lehvimine, lohe lendamine taevas, puitpõrandate ja uste paisumine ning juuste peast eemale lendumine kuivas õhus staatilise elektri tekkimisel, õhupalli seinal püsimine, kui seda on elektrifitseeritud näiteks villase kampsuniga."

Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor Andres Krumme selgitas lisaks, et maske valmistatakse tingimustes, milles on hulkraksete organismide eluspüsimine võimatu.

"Ka edasine maskide valmistamine ja pakendamine on kontrollitud valdkond ja eeldab puhtaid tingimusi. Kogu selle protsessi käigus on keskkonnatingimusi ja hügieeninõudeid silmas pidades hulkrakse elu arenemine väga vähetõenäoline, kuna puuduvad sobivad toitained ja niiskus. Ka on vähetõenäoline, et ussilaadsed organismid jõuaksid välja areneda maski puhul ette nähtud kasutusaja jooksul, mis on paar tundi."