TEINE KALLAS | Opositsioon peaministri tänasest avaldusest: "On naiivne arvata, et kriise juhitakse alt üles"

„Valitsus peab ära otsustama, millises järjekorras me erinevaid ühiskonnaelu tahke avama hakkame. Lastel on vaja võimalikult kiiresti kooli tagasi saada, see on prioriteet number üks,” sõnas Ossinovski.

„Alguses öeldakse perearstidele, et 80+ on prioriteet vaktsineerida. Selles õhukeses paberis öeldakse, et on 70+. Täna on peaminister hakanud rääkima juba, et 60+ ja sealt edasi on võrdselt ohustatud. Kogu aeg käib info ja eesmärkide ähmastamine,” ilmestas ta valitsuse teavitustööd.