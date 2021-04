PÄEVA TEEMA | Peeter Koppel: halvasti võiks end tunda pigem see, kes pensioniraha maha viskas

Kes on selliste toodete sihtrühm? Mida ütleb see tarbijate finantskirjaoskuse või majandusliku seisu kohta?

Mulle tundub, et kuskil midagi podiseb - tavalise inimese ootused inflatsiooni osas näivad olevat teistsugused kui need on proffide poolt hinnatuna. Tallinnas ja Harjumaal käib kinnisvarafestival, suvilad on mujalgi muutunud likviidseks kaubaks, kasutatud autode platsidel käib eriti vilgas siblimine jne.

Kuskil näib olevat tekkinud tunne, et äkki on raha homme mingis kontekstis väärt vähem kui täna - ning ülehomme veel vähem.