Vaenlase kadumisega feminismis alanud eneseotsingud on kahjuks kaasa toonud liikumise fookuse muutumise. Taandub seismine naise õiguste eest sellisena, nagu see naine päriselt olemas on. Kaitsealuse rolli on lihast ja luust naise asemel nais-Frankenstein - sotsiaalselt konstrueeritud naisarhetüüp, kelle hoiakud ja väärtused seavad esikohale ühiskondliku positsiooni, võitlusliku eneseteostuse ja liidrirolli.