FAKTIKONTROLL | Kemerovo jõugu juht levitab Rootsi kardinate tagant valeinfot

"Kuidas see on võimalik? V. Gulevitšile mõistis kohtunik Urmas Reinola 10. jaanuaril 6 kuud vangistus, sest ta keeldus teda rünnanud mõrtsuka Erik Kruusimäe vastu tunnistusi andmast. [...] Kohtunik Reinola lisas 2020. aasta septembris Kemerovo asjast toona veel jõustumata otsusele 6 kuud. Kokku saadi 8 aastat ning 6 kuud, mis jõustus. Kemerovo apellatsioonimenetluses mõned kuud hiljem, 2021. aasta jaanuaris, oli Gulevitš juba vanglarõivais ning talle oli mõistetud tagaselja 8 aastat. [...] Karistusregistrist selgub, et Gulevitšile mõisteti 2020. aasta novembris 6 kuud, karistuse kohaldamise aeg on 08.02.2017! See on kolm ja pool aastat tagasi. Kõik selle aja on olnud Gulevitš vanglas, oodanud kohtumenetluse lõppu. 18. märtsil 2021 lisas Tallinna vangla 6 kuuga karistatud Gulevitšile "isikliku paradusprogrammi" mille tähtaeg on 2026. aastal [...]"