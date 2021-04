Eksspiiker Nestor Kalle Grünthali soolost: austatud valijad, umbrohtu rahvasaadikute peenrast saate ainult teie välja rohida

Kui keegi arvab, et Riigikogu liikmetele sônu peale lugeda on meeldiv tegevus, siis ta eksib. Eriti ebameeldiv on see siis, kui oled seal mitmed aastad olnud ja tead, et saab ka teisiti ja et suur ja valdav enamus käitubki teisiti.