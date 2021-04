FAKTIKONTROLL | Kas Kaja Kallasel on õigus, et metsa majandamine aitab vähendada CO2 eraldumist?

18. aprillil Postimehes avaldatud intervjuus Kaja Kallasega (peaminister, Reformierakond) kaeti muuhulgas ka keskkonna ja metsamajandamise teemasid. Metsamajandamise vajadust kaitstes väitis Kallas: “Puu ju mingi hetk kasvab välja ja hakkab mädanema ja siis eritab CO2 ja nii edasi, on keskkonnale ise kahjulik.”

KONTROLL

Kallase väitest kontrollime, kas vanad puud tõesti hakkavad CO2-te eritama ja selle vältimiseks on vaja neid puid majandada.

Esimene vajalik selgitus on puude ja CO2 taseme seos - mets on nii süsiniku siduja kui ka hoidja. See tähendab, et mets kogub endasse atmosfääris esinevat CO2-te, mis püsib puidu sees kuni puidu lagunemiseni (kas naturaalselt või raie käigus). Vt “Mets ja kliimamuutused” raport.

USAs, North-Carolina osariigis tehtud uurimuse kohaselt on metsade raie üks suurimaid CO2 eritamise allikaid, kuna puudesse kogunenud süsihappegaas eritub nii puidutoodete põletamisel (nii küttematerjal kui puidutooted nagu paber) kui ka metsa jäänud kändudest ja mullast.

Seda arusaama kinnitab ka Eesti Maaülikooli metsakasvatuse vanemteadur Raul Rosenvald, võttes arvesse ka Eesti puidutööstust, kus ainult 20 protsenti puidust läheb pikka aega süsinikku siduvateks toodeteks. Näiteks ehitised ja mööbel, mis hoiavad CO2te edasi. 55% puidust läheb kütteks ja 25% paberipuiduks, mis eritavad töötlemise ja kasutamise käigus palju CO2te (vt siit).

Eesti metsa põhjal tehtud uuringus “Mets ja kliimamuutused” on aga ka välja toodud, et kui metsa üldse ei raiuta, siis pikas perspektiivis eritub siiski CO2te metsa naturaalse lagunemise protsessi käigus.

See aga ei tähenda, et naturaalsel teel erituks ilmitingimata rohkem süsinikku. Näiteks Soomes on tehtud uuring, kus selgus, et raiutud puidu metsa vedelema jätmine on keskonnasõbralikum kui sellest toodete tegemine.