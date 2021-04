FAKTIKONTROLL | Vaktsiinivalede popurrii: vaktsiin tapab noori rohkem ja vaktsineerimine on teinud suurt halba inimkonna edendamisel

Teada on ka sadu vaktsiiniga välditavate haiguste kõrvalmõjusid. Näiteks difteeria puhul surm või halvatus. Haiguse vaktsiini puhul on täheldatud punetust vaktsineerimiskohal. Leetrite puhul on ühel lapsel tuhandest ajuturse, vaktsiini puhul on täheldatud ühel lapsel 20 000 ajutist kehvverestust, mis võib põhjustada verejookse. Lastehalvatuse puhul sureb kolm last kümnest, sama haiguse vaktsiini puhul on märgitud, et vaktsiini mõjul võib 1 laps kümnest kaotada isu. (7).