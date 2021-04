RAAMATUBLOGI: „Alex” on pärl. Eriskummaline, eripärane ja erakordne

Camille Verhoeven on politseinik, kes ei karju kunagi. Harva. Ta on mees, kes paneb end maksma. Ta on harukordselt lühike, meeter nelikümmend viis, kiilas, kõhetu, aga kõik teavad, et Camille on vahe nagu noatera. Ja erakordse kunstiandega.

„Camille on oma elu jooksul tuhat korda mõistnud, mida võivad tunda juhuslikud kurjategijad, need, kes on tapnud ettekavatsematult , keda viha on pimestanud, ta on neid kümnete kaupa kinni pidanud. Mehi, kes on oma naise ära kägistanud, naisi, kes on oma mehe surnuks pussitanud, poegi, kes on isa aknast välja tõuganud, sõpru, kes on tulistanud sõbra pihta, naabreid, kes on teise naabri poja auto alla ajanud, ta otsib mälust juhtumit, kus politseikomissar oleks võtnud teenistusrelva ja tööpostil olles kohtuniku maha lasknud. Selle asemel otsustab ta vaikida. Ta lihtsal noogutab. Tal on kohutavalt raske mitte midagi öelda, kuna kohtunik vihjas alatult Irene’ile, aga just seepärast sunnib ta end vaikima, kuna üks naine on röövitud ja ta vandus, et leiab selle naise elusana üles. Kohtunik teab seda, kohtunik saab aru, ja ilmselgelt kasutab kohtunik seda vaikimist ära.