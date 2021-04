Teadusnõukogu juht viroloogiaprofessor Irja Lutsar on mures, sest Ida-Virumaal on nõustunud vaktsineerimisega kõigest veerand üle 80-aastaseid, aga intensiivraviosakonnad on täis.

Tegime teisipäeval Sillamäel ja Kohtla-Järvel tänavaküsitluse, mille fookusgrupiks valisime vanuse poolest riskirühma kuulujad. Kohtla-Järvel veel kohtasime vaktsineeritud eakaid, aga Sillamäelt ei õnnestunud neid enam leida.