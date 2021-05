TEINE KALLAS | Urmas Reinsalu: võimuliit käitub nagu oleks ta eelmise valitsuse testamenditäitja

Riina Sikkut:

„Saja päeva jooksul me ei saanud selgust, kas valitsus eesmärgistab eesti keelsele õppele üleminekut ja vene koolide kadumist või vene keelset õpet. Reformierakond väidab, et vene koolid kaovad, Keskerakond väidab, et vene kool jääb. Millal saabub selgus selle küsimuse osas?”

Urmas Reinsalu:

„Ma arvan, et peale kohalikke valimisi. Seni ajani on kummalegi osapoolele ebamugav teema pandud vakstu alla.”

Eelarvekärped

Urmas Reinsalu:

„Kui vaadata riigieelarve strateegiat, siis on taganetud suurest osast lubadustest. Kõige jõhkram ja ohtlikuim on riigikaitsekulude kärpimine. Nelja aastase arengukava mõttes tuleb läbi viia 100 miljoni euro suurune kärbe. See kahjustab meie kaitsevõimet, see vähendab meie kaitseväelaste arvu ja tuleb hakata õppuste mahtu vähendama. Seda olukorras, kus Euroopas on julgeoleku kriis ja Venemaa on koondanud suure sõjalise jõu Ukraina piiri taha.”

Riina Sikkut:

Eelarvenõukogu soovitus oli, et tuleb liikuda kiiremini tasakaalus eelarve positsiooni poole. Aga nõukogu ei ütle, et seda tuleb teha kärbete kaudu, vaid tuleb vaadata ka tulu poolt. Kuid tulu pool on maksurahu sildi all täiesti kõrvale jäetud, samas kui kärbete puhul on 61 miljonit ikka väga valus.”

