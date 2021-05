RAAMATUBLOGI: Masa ilma Fandorinita, kitōdō, yakusa... Jaapani kriminaalne ajalugu

Tahaks siinkohal öelda, et võrratu teos „Lihtsalt Masa” võiks olla teejuhiks Akunini loomingu juurde – selle lugemiseks pole vaja tunda Fandorini sarja. Paraku on kõik mitte ainult Fandorini, vaid ka Pelagia ja teised Akunini kirjutatud lood läbi müüdud. Ehk siis tuleks raamatuid soetada raamatukogudest, kui neid sealgi on. Siinkirjutajalgi tekkis kihk võtta teistkordselt kätte „Levithan”, kust kõik alguse saab ja riburadapidi edasi minna, sest õnneks on kõik raamatud kenasti riiulil olemas. Igatahes on Akunin kordus- ja korduskorduslugemist kahtlemata väärt.