FAKTIKONTROLL | Kas Mart Helmel on õigus, et COVID-19 vastu vaktsineeritud inimene ei pea kandma maski?

See, et vaktsineeritud inimene võib nakkust edasi kanda, on välja toodud ka Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste veebilehel COVID-19 tõenduspõhise info all. Arst Urmas Siigur on viidanud ajakirjas Medscape ilmunud artiklile, mis väidab, et üldjuhul vaktsiinid kaitsevad inimest haigestumise eest, kuid ei hoia täielikult ära nakatumist ja viiruse levikut. Samas mööndakse, et ei ole piisavalt infot selle kohta, kas COVID-19 vaktsiin omab samasugust toimet.