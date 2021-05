ALASTI MAAILM | Krister Paris: oma rahvaga teil meeldib olla koos? Valmistuge verevalamiseks

Õhk on suvine, ehkki mägedest õhkub karmi kargust. Vardas keerlev siga ei lase endast üle ega ümber vaadata. Küpsetuslõhn on vallutanud mäekuru. Ent see pole midagi kõigi meeled vallutanud muusika kõrval. Patriootlikud laulud ülistavad serblaste märterlikku minevikku.



Suurepärast inglise keelt rääkiv peremees väljendab heameelt, et saab võõrustada kaugelt maalt pärit külalisi ja kiita oma vabas looduses kasvanud sea maitset. Korraga pöördub tema tähelepanu mujale. Mööda kõrvalist mägiteed vurab surmapõlgava kiirusega ülespoole kaubik. Uks avaneb ja ühes sellega taanduvad kõik senised helid. Nüüd kajavad mäeküljed veelgi võimsamast, veelgi patriootlikumast viisist. Tagantjärele ei mäleta, kas see on midagi klassikalisemat, Karađorđevićide ülestõusu päevilt või ikkagi märksa kaasaegsem – näiteks see – „Serbia mürsku juhib jumala käsi, kuhu tema suuname, sinna ta lendab.”

Kõik külalised tõusevad püsti ja suruvad autost välja hüpanud laigulises mundris mehel kätt, mõni annab ka au. Läbi seaküpsetussuitsu pilvede viirastub hoopis teine maailm. Ütleme, et 1994. aasta. Ja mees, keda kõik patriootliku muusika saatel austavad, pole keegi muu kui mitme selleaegse laulu kangelane Ratko Mladić ise. Või vahest veelgi populaarsem tegelane, kuulsa lauljatari Ceca veelgi kuulsam mees Željko Ražnatović, keda hüütakse Arkaniks ja kelle Tiigrite-nimelisest vabatahtlike üksusest sai ainuüksi enda vägitegudega Balkani etnilise puhastuse sümbol. Kuid kohalikud ülistavad teda seniajani kui päästjat.

Pean end näpistama, et lummusest vabaneda. Sest viirastusi on siis palju.