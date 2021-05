RAAMATUBLOGI: Dottor Schiavone saagad... Paradiislik lugemine

Mainitud päeva raamat oli „Kevadpuhastus”, Aosta oru piirkonna aseprefekti Rocco Schiavone maakeeles ilmunud neljas saaga. No need raamatud on head... Loed mönuga. Üks asi on itaalialikkus, aga dottor Schiavone persoon... Pehmelt öeldes pahapoisilik, aga see-eest kirglik ja rumalust mitte taluv. Itaalia võib rõõmustada, et ta heade poole valis, sest kurjategijana oleks Schiavone väga valus vastane.