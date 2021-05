FAKTIKONTROLL | Ei, maski taga ei ole CO2 tase eluohtlik. Viraalne katse eksitab vaatajaid vale metoodikaga

Uuringus ei järeldatud - nagu seda püütakse sotsiaalmeedias väita - et Hispaania gripi asemel oli ohtlik bakteriaalne kopsupõletik. Uuringus selgitatakse, et gripiviirus hävitab hingamisteede rakukesi. See omakorda soodustab bakteriaalsete osakeste ligipääsu kopsudele, mis muidu oleks ninna või hingetorru kinni jäänud.

Dr Anthony Fauci, kellele algpostituses viidatakse, ei pole 2008. aastal tunnistanud, et Hispaania gripp surmi poleks põhjustanud. Või sedagi et maskid oleks põhjustanud kopsupõletikke. Viidatud 2008. aasta uuring, mille üks kaasautoreid Fauci oli, uuris bakteriaalse kopsupõletiku rolli surmade põhjustamisel pandeemiliste nakkuspuhangute korral.

Samuti võid maski kandmisest endale vähi saada, kuna: Nobeli auhinna võitja doktor Otto Heinrich Warburg avastas, et 95% kõigist vähivormidest arenevad happelises keskkonnas. Kõrgenenud CO2 osakaal hingatavas õhus suurendab keha happelisust, mis omakorda tekitab vähki! Väljas värske õhu käes on CO2 sisaldus 400ppm/m3 WHO ja Terviseameti määratud CO2 piirmääraks siseruumides on 1000ppm/m3 kuid maski taga on see üle 8000ppm/m3"

"MASK ON SEKSIKAS = BAKTERIAALNE KOPSUPÕLETIK ON LAHE!

Postitust on jagatud üle 300 korra, kommentaare on see kogunud üle sajakonna.

Aluseline toit vähist ei päästa

Mis puudutab väärika Nobeli auhinna võitmist, siis vastab tõele, et saksa biokeemik Otto Heinrich Warburg selle sai, kuid pisut teistel põhjustel, kui väidetakse postituses. Ta ei väitnud, et aluseline keskkond takistab vähi arengut.

Warburgi pärjati preemiaga vähirakkude uurimise eest hapnikuvabas keskkonnas. Ta leidis, et vähirakud "toituvad" muuhulgas laktaadist, mida leidub hapnikuvaegses keskkonnas glükoosi puudumisel. Seda protsessi nimetatakse Warburgi efektiks. Aastakümned hiljem on teadus leidnud, et efekt iseloomustab vähi hilisemaid staadiume ning seega pole tõene väita, et vähki ei saa aluselises keskkonnas tekkida. Teadlase leide on valesti tõlgendatud. (3, 4, 5)

CO2 mõõdik maski all tähendab eksitavat teadust

Videos toodud näited on eksitavad, kuna kaasaskantavate süsinikdioksiidi mõõtjatega mõõdetakse õhusisaldus imepisikeses ruumis maski ja suu vahel. Nende masinate eesmärk on mõõta õhusisaldust avaras ruumis, olgu selleks tänav, et hinnata õhusaastet, või klassiruum, et sealse ventilatsiooni tööd kontrollida



Seejärel viidatakse videole, mis näitab, kuidas maski all kasvab süsihappegaasi sisaldus õhus kuni 10 000 mikroliitrini. Videos toodud näited on eksitavad, kuna kaasaskantavate süsinikdioksiidi mõõtjatega mõõdetakse õhusisaldus imepisikeses ruumis maski ja suu vahel.

Nende masinate eesmärk on mõõta õhusisaldust avaras ruumis, olgu selleks tänav, et hinnata õhusaastet, või klassiruum, et sealse ventilatsiooni tööd kontrollida (6, 7).

Ainuüksi kasutatud mõõteühiku suuruse tõttu võiks olla mõistetav, et tegemist on eksliku katsega. Mõõtemasin arvestab süsinikdioksiidi hulka ühe kuupmeetri õhu kohta. Maski taga pole ilmselgelt piisavalt õhku, milles saaks aparaat toimida.

Eksitavat eksperimenti on täiendatud paikapidavate faktidega, et nende tõsiseltvõetavust kinnistada. Nimelt vastab tõele, et õue õhus on keskmiselt 400 ppm/m3 süsinikdioksiidi (8). Eesti lasteaedadele-koolidele on antud ette eeskiri, et sealne süsihappegaasi sisaldus ei tohiks olla suurem kui 1000 mikroliitrit, et lapsed saaks aktiivselt ning tervelt tegutseda. Mask neid selleks aga ei takista. (9, 10)



Otsus: Postituses on toodud ohtralt valesid, mis tõele ei vasta.