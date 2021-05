FOTOD | Sooglemäe talus algas Mulgi Elamuskeskuse ehitus

„Elamuskeskus on hea näide, et kui mulgid ikka omavahel midagi kokku lepivad, siis see ka teoks saab! See on suur tegu Mulgimaa ja terve Eesti jaoks,“ ütles Riigihalduse minister Jaak Aab, kes sündinud Sooglemäest vaid poole kilomeetri kaugusel ning nooruses seal aega viitnud.

„Sooglemäe tallu loodav Mulgi elamuskeskus saab olema Mulgimaa uhkus ja maamärk, mis annab uue hingamise kohalikule ettevõtlus- ja turismisektorile ning tõstab Mulgimaa tuntust ja atraktiivsust,“ ütleb keskuse rajamise üks eestvedajatest, Tõrva vallavanem Maido Ruusmann. Ta lisab, et valmiv elamuskeskus tõstab kindlasti huvi ja austust mulgi kultuuri vastu ning paneb mulgid uhkust tundma mulgiks olemise üle: „Mulgi pärandkultuuri kaasaegsel ja atraktiivsel moel tutvustavas keskuses saab veeta mõnusalt aega pere, sõprade ja kolleegidega.”

Elamuskeskuse projekteeris OÜ NÜÜD Arhitektid, ehitama hakkab AS Ehitustrust. Keskuse rajamiseks on Ehitustrust OÜ-ga sõlmitud leping esimeseks etapi ehitustööde teostamiseks, mille raames ehitatakse välja ajalooline häärberihoone, ekspositsioonihall ning ligi seitsme hektari suurune väliala sh kogu taristu tehnovõrkude, teede ja parklatega. Ehitustööde maksumus esimeses etapis on 2, 473 miljonit eurot.

See on vaid osa suurest plaanist. „Lisafinantseeringu leidmisel jätkame esimesel võimalusel ka elamuskeskuse teise etapi elluviimisega.“ lubab Ruusmann. Teises etapis on plaanis rajada puude kõrgusel kulgev laudtee koos puhkamiseks mõeldud pesadega, võrkkiige- ja piknikualad ning luua kunagise aida asemele maitseelamuste koda, kuhu tuleks nii toitlustuskoht, pruulikoda kui ka kohalike toodete müügikoht. „Põnevaid ideid arendamiseks ja laienemiseks on veelgi“ on vallavanem optimistlik.

Ajalooline Mulgimaa hõlmab viit kihelkonda (Helme, Karksi, Halliste, Paistu, Tarvastu) ehk nüüdset kolme omavalitsust: Tõrva, Viljandi ja Mulgi valdasid. Mulgi Elamuskeskuse ehituse algus kattub märgiliselt soome-ugri kultuuripealinna aastaga, mille tiitlit on sel aastal au kanda Mulgimaal linnal Abja-Paluojal. Aasta jooksul toimub rohkelt Mulgimaad, mulgi kultuuri ja pärandit tutvustavaid üritusi, mis saavad läbi viidud LEADER meetme toel. Mulgi Elamuskeskuses esimese suurüritusena toimub 2–3. juulil rändav kultuurifestival Võnge, mis kostitab külalisi Mulgimaa rikkaliku looduse ja hea muusikaga.