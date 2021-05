RAAMATUBLOGI: Seks ja minevik: alles Victoria-ajastul said britid teada, et naistel on kaks jalga, mis võivad ka harki käia

Valdav osa tsiviliseeritud maailmast elas läinud sajandi kespaigani samuti seksivabalt. Revolutsioon sai alguse 19. sajandi lõpus, kui jalgrattad turvaliseks muutusid ja naised sadulasse istusid. Alustuseks läks lahti hirmus möll: sõiduriist pole õrnema soo jaoks ja kõigil, kes sellega sõidavad on ainult üks eesmärk – rahuldada end teatud kehaosi vastu sadulat hõõrudes. Rünnakute põhjus peitus aga selles, et naised loobusid ebamugavast korsetist ja seelikust ning, kujutage ette, tõmbasid jalga põlvpüksid. Vaatamata sellele, et kõik meestel sülge voolama panevad kehaosad ehk kodarluud, randmed ja kael olid kaetud, viidi konservatiivsed viktoriaanid siiski šokiseisundisse, sest naised demonstreerisid kõigile... et neil on kaks jalga, mis – kujutage ette, milline siivutus – võivad käia ka harki.

Just sääraseid ajaloolisi lugusid ongi raamat täis. Kusjuures üsna mittekonservatiivses sõnastuses, sest asjadest räägitakse nii, nagu asjad on.

Seks on üks suuremaid universaalseid võrdsustajaid, parafraseerides Geoffrey Rushi markii de Sade’i: „Me sööme, magame, situme, kepime ja sureme“. Iha ületab kultuuri-, soo- ja klassipiirid. See hoolib vähe meie „reeglitest“ ja, nagu võib kinnitada igaüks, kes on eales tabatud, püksid rebadel, hoolib see veelgi vähem kainest mõistusest. Muidugi, inimesed teevad hoopis rohkem kui söövad, situvad ja kepivad – loomadest eristab meid ennekõike mõistus. Ja siit ka probleem. Öelda, et inimesed mõtlevad seksist liiga palju, oleks pehmelt öeldud,” kirjutab seksi ajaloo ekspert doktor Kate Lister raamatu eessõnas ja jätkab...