FAKTIKONTROLL | Kas vastab tõele Eesti väikepruulijate liidu väide, et enamikus euroliidu riikides puudub alkoholiaktsiis?

19. mail ilmus Ärilehes artikkel , kus Eesti väikepruulijate liidu juhatuse liige Tiina Kuuler rääkis negatiivsetest mõjudest, mis võivad väikepruulijatele tulla sellest, et Eesti otsust jätta kääritatud jookide väiketootjad aktsiisisoodustusest ilma. Artiklis väidab Kuuler, et enamikus EL-i riikides puudub alkoholiaktsiis sootuks: "Euroopa Liidu vastav direktiiv, mis annab võimaluse pakkuda väiketootjatele aktsiisisoodustust, on liikmesriikidele küll vabatahtlik, ent lõviosa Euroopa Liidu riikides puudub sootuks alkoholiaktsiis. Eesti väiketootjad pannakse nii konkurentidega põhjendamatult ebasoodsamasse olukorda."

Euroopa Komisjoni veebileheküljelt võib leida direktiivid 92/83/EEC ja 92/84/EEC, mille sisuks on Euroopa Liidu liikmesriikides kehtivad alkoholiaktsiisi poliitikad. Ühtlasi on direktiivis 92/84/EEC kirjas euroliidu riikides kehtivad miinimum alkoholiaktsiisi nõuded. Tabelis 1 on ära toodud Euroopa Liidu miinimum nõuded aktsiisi suuruse osas sõltuvalt alkoholitüübist hektoliitri (ehk 100 liitri) kohta. Tabelist on ühtlasi näha, et ainukene alkohoolne jook, millele ei ole Euroopa Liidu poolt miinimum nõuet aktsiisi osas kehtestatud, on vein. Seega suuremale osale alkoholist kehtib juba Euroopa Liidu aktsiisi nõue.