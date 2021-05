Raimond Kaljulaid: nõustun Edgar Savisaare paar nädalat tagasi öelduga. Tallinna opositsioon, ärka üles!

Ma nõustun Edgar Savisaarega, kes mõned nädalad tagasi ütles, et tema meelest parteid eriti ei pinguta kohalike valimiste nimel. Hoiatan - kui Tallinna opositsioonierakonnad ei suuda enda aktiivsust olulisel määral tõsta, siis saame me taas sellise linnavolikogu, kus ühel erakonnal on enamus või ei jää sellest väga palju puudu.