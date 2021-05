Huvihariduse toetusskeem on end hästi õigustanud suurepärane asi, mille jätkumine on iseäranis oluline ajal, mil paljud lapsed on kriisist ja distantsõppest kurnatud.

Tegutseda on vaja kohe ja päästa meie laste vaimne tervis. Meediast kuuleb üsna tihti kibedaid lugusid sellest, kuidas lapsed on hädas meeleoluhäiretega, vigastavad ennast või peavad siit ilmast lahkumise plaane.

Mida teha, et osade noorte inimeste tulevik või isegi elu ei satuks ohtu?