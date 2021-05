FAKTIKONTROLL | Riigikogulane vassib vaktsiinisurmadega, hooldekodude suremus ei ole tõusnud

Ta rääkis järgmist:

“Koeru hooldekodu Järvamaal. Küsisin hooldekodu töötajate käest, kas ja kui palju on neil suremus igakuiselt, vastus oli 3-4 inimest. Pärast vaktsineerimist jaanuari lõpus, oli 15. märtsiks hooldekodu suremus 25 inimest. Lähen isiklikuks. Eile sain teada, et minu lähisugulane tädi Helgi on vaktsineerimise tagajärjel jäänud pimedaks. Minu sõjaväe kaaslase ema, keda vaktsineeriti - südame juures tromboos, jala juures tromboos ja lõppkokkuvõtteks insult. Minu tuttav Paidest, Lembit, kaks päeva pärast vaktsineerimist suri televiisori ees. Mulle on väga paljud kirjutanud oma juhtumeid. Eriti jäi mulle meelde ühe päästja, eridemineerija, juhtum, kellel pärast vaktsineerimist kaks nädalat oli kõik korras, kuid siis hakkasid pihta vaegused. Kõige hullem oli see, et ta kirjutas, et kui ta kuivatas käterätikuga nägu, siis pool näonahka jäi käteräti külge. Täna käisin poes sattusin müüjaga vestlema, kes kurtis, et tema kolleegist isa, keda sunniti vaktsineerima, töötas laevatehases ei saa oma tööd jätkata, tal on meeletud peavalud, inimene on muutunud sisuliselt elavaks laibaks. Selline statistika vaikitakse maha…”

Kõne on Facebookis ringlenud nädalapäevad, jõudes viraalsena levida sadade inimeste seinal. Pimedaks jäämine, suremine televiisori ees, insult, näonaha kaotamine - kõik see kõlab ju kohutavalt.

Pöördusime 19. mail ka Grünthali enda poole, paludes tal selgitada, kas neid väiteid saab kuidagi ta ka tõestada. Kas need inimesed on pöördunud oma arstide või Ravimiameti poole? Vastust pole me temalt saanud.

Kuna sellist kuulujuttu on keeruline tõestada või ümber lükata, siis alustame sellest, mis osaliselt tõele vastab.

Surm Paides. Kalle Grünthalil võib õigus olla, et tema tuttav Lembit Paides televiisori ees suri. Järva Teataja surmakuulutuste põhjal on märtsist maini surnud kaks Lembitut. Millele aga tõendeid ei ole, on see, et mees hukkus vaktsiinisüsti tagajärjel. Tuttava surma kasutatakse ära emotsionaalsete väidete tegemisel, millele tõestust ei ole.