FAKTIKONTROLL | Haige inimese seisundi ärakasutamine. Tartus üles filmitud mees ei kukkunud kokku vaktsiini tõttu

Video on üle 11 minuti pikk ning selle on filminud mees, kes aitas eakat toetada kiirabi oodates. 64-aastane mees väljus Tartu kinniselt turult, tal hakkas paha, jalad ja lihased streikisid. Ta otsis tuge tänavapostist. Omal jõududel kõndis ta veel järgmise tänavapostini, et püüda sealt bussipeatusesse minna, kuid jalad vedasid teda uuesti alt. Seejärel märkas teda video filminud mees, toetab teda ning koos kolmanda kõrvalseisjaga kutsutakse mehele kiirabi. Videos on näha ja kuulda, kuidas mees on hirmul ja ei mõista, miks teda selline lihasnõrkus valdas.

Video filminud mees hakkab aga eakat intervjueerima - kui vana too on, mis ta nimi on, mis vaktsiinisüsti talle tehti. Näiteks teatab ta ka mehele, et tema emal tekkis vaktsiinisüstis seniilsus. 64-aastane mees ainult vastab, et varem pole temal niimoodi olnud.

Video lõpus lausub postitaja, et kiirabiga ära viidud mehe nõrkuse põhjustas AstraZeneca vaktsiinisüst.

See aga ei vasta tõele.

Video üles võtnud mees ei ole arst, küllap oleks ta muidu osanud ehk paremini hädasolijat abistada, mitte seda üles filmida ning seda sotsiaalmeedias levitada.

Tartu Kiirabi juht, Veronika Reinhard, erakorralise meditsiini osakonna arst kommenteeris, et videos nähtu ei ole vaktsiini kõrvaltoime.

"Patsient ei olnud vaktsiini saanud vahetult enne filmitud sündmust, vaid varasemalt ning tema tervisehädad olid tingitud teistest põhjustest."

"Selle video levitamine on kuritahtlik ning täiesti lubamatu. Mitte ainult vaktsineerimise mõttes, vaid ka selle konkreetse patsiendi suhtes ebaeetiline," kostis Reinhard.

Seega ei vasta videos väidetu tõele.

AstraZeneca vaktsiini kohta on Ravimiametile esitatud 2434 kõrvaltoime teatist, vaktsiinidoose on kokku tehtud 176 591 (23. mai seisuga). Need on kõik esitatud kõrvaltoimed, millel aga ei pruugi vaktsiiniga seost olla (1).