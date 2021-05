Eelmisel nädalavahetusel avaldas Reformierakond aruteluks ja ideekorjeks Ühendatud Tallinna visiooni. Seepeale kirjutas Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik, et enamus selles visioonis kirjas olevates mõtetest on Tallinnas juba töös. See oleks väga tore, kui see oleks tõsi.

Tegelikult on tegemist kahe täiesti erineva lähenemisega Tallinna arengusse. Reformierakonna poolt pakutava Ühendatud Tallinna mõtte eesmärgiks on koguda uusi ideid ja kaasata inimesi linnaelu sõlmküsimuste lahendamisele. Keskerakondlikku mõtteviisi esindav Tiit Terik aga raiuks kõik olemasoleva raudbetooni ja igaveseks. Siit ka sügav vastuseis kõigele uuenduslikule.