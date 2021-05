RAAMATUBLOGI: Tee püha tõeni ehk minevikutaak Saksamaa õigussüsteemis

Kui „Collini juhtumi” tagakaas vastu tuli, hakkas ajusoppides ringlema mõte, et pagan küll, see on sama suurepärane ja mõneti samalaadne, kui kümnend tagasi loetud mittemidagiütleva kaanekujunduse ja pealkirjaga raamat „Kuritööd”. Pisut tuhnimist riiulil ja – voila! – ka „Kuritööd on kirjutanud Ferdinand von Schirach, advokaat Saksamaalt.