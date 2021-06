VAATA JÄRELE | Tasuta veebikoolitus: turunduseksperdid tulevad väikeettevõtjatele appi

Maailma raputanud COVID on loonud olukorra, mil paljud väikese ja keskmisega suurusega firmad on kaotanud suure osa oma käibest ning peavad lähikuudel ellujäämise nimel karmi võitlust. Sellises situatsioonis tuleb iga tegevus põhjalikult läbi kaaluda ning keskenduda vaid oluliseimale ning tulemuslikuimale. Iga samm ja otsus on tähtsaimad kui kunagi varem.