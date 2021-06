INTERAKTIIVNE KAART | Suvelavastused saavad sisse koroonaeelse hoo

Teatrid sel aastal tagasihoidlikku joont ei hoia ja gaas vajutatakse põhja kohe juuni alguses. Muidugi niivõrd, kuivõrd piirangud lubavad. Hulgalt on uusi lavastusi nii palju, et võtab silme eest kirjuks. Kuigi kui nüüd hästi meenutada, siis 2019. aastal oli olukord sama, lihtsalt eesti rahva suur aastaringne teatrinälg hakkab juba meelest minema.

Piirangud ja mitu kuud kestnud kultuuripõud on tekitanud olukorra, kus piletitega on üsna kitsas käes isegi hoolimata küllaltki kõrgest hinnast (kui lisada sõit ja ööbimine kodust kaugel).