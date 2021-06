RAAMATUBLOGI: Tulevane keisrinna Venemaast: jube ja vanaaegne, robustne ja kohutavalt lärmakas

„Peetri keisrinna” on Tokarczuki sõnade ehe väljendus. Katariina I on omanimelises palees surivoodil. Tal on elada jäänud ööpäev. Piisav aeg selleks, et vaadata tagasi oma uskumatule elule. Orvuks jäänud Liivimaa (ta võis sündida Läti, Leedu või isegi Eesti aladel, nagu on spekuleeritud) aadlitüdruk Marta Elena Skawronska on olnud kõike – teenija, pesunaine, sõjavang, vägistatu, seksiori, Peeter I parema käe Aleksandr Menšikovi salaarmastatu, Peetri armuke, tema abikaasa ja lõpuks Venemaa esimene kerisrinna.